Повестки для чиновников. Могут ли призвать в армию мэров и депутатов: объяснение адвоката

Во вторник, 31 января, во время заседания городского совета Броваров всем мужчинам раздали повестки , после чего они должны явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения врачебной комиссии. При этом первую повестку во время заседания получил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Кому из работников местных советов могут вручать повестки

Во время действия военного положения мобилизации подлежат все граждане Украины. Но местные власти могут подать списки брони на тех или иных работников. Во время мобилизации призыву на военную службу не подлежат военнообязанные народные депутаты Верховной Рады на период своей каденции даже без бронирования, поясняет в комментарии РБК-Украина адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.

"Если работники на период мобилизации и в военное время забронированы органами государственной власти и другими органами — местного самоуправления или Кабинетом министров, то мобилизации они тоже не подлежат", — объясняет специалист.

Если городской глава того или иного города не забронирован, то его могут мобилизовать.

Фото: Повестку вручили мэру Броваров (скриншот с видео)

“Но структурные подразделения органов местного самоуправления обычно вовремя представляют списки по бронированию. Большинство из них уже давно подали списки по брони. И можно утверждать, что все городские главы были забронированы, поскольку орган местного самоуправления осуществлять свои полномочия без руководителя не может. И если мэра мобилизуют, он переходит на военную службу и уже не может осуществлять свои полномочия”, — говорит адвокат.

Кабинет Министров недавно утвердил новый порядок мобилизации и бронирования. Изменения в основном касаются условий подачи документов и согласующего списки. Также там отмечено, что руководящий состав государственных органов и органов местного самоуправления в любом случае подлежит бронированию.

"Есть категория госслужащих, которые не могут быть забронированы и которых могут мобилизовать. Но это не работники руководящих должностей. А, например, главные специалисты. В то же время, депутаты местных советов мобилизации подлежат, и бронирование на них не распространяется”, — добавляет Станислав Полевой.

В статье 30 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов" указано, что на время исполнения полномочий депутатам местных советов предоставляется отсрочка от военного призыва. Но сейчас в Украине набора на срочную военную службу не проводят. Исходя из этого, повестки депутатам местных советов могут вручать, заключает адвокат. Теоретически вручить повестку могут и мэру.

Фото: Бронь во время военного положения не распространяется на депутатов местных советов (Getty Images)

"Чтобы забронировать сотрудника, он уже должен быть зарегистрирован в территориальном центре комплектования, и для этого он должен стать на учет. И повестка может вручаться, чтобы на этот учет стать, следующей может быть уже повестка-приглашение на прохождение медицинской комиссии. Далее комиссия решает, мобилизовать ли это лицо в ряды вооруженных сил. Но если лицо забронировано, то мобилизации не подлежит. То есть городскому главе теоретически могут вручить повестку, даже если на него есть бронь”, — говорит эксперт.

По словам адвоката, недавно также изменился порядок учета подлежащих мобилизации лиц, и многим предприятиям поступают письма с просьбами уточнить учетные данные по сотрудникам — кто у них работает, на каких должностях, какое у этих людей воинское звание и так далее.

"Генеральный штаб Украины декларирует, что это происходит именно с целью уточнения данных, ведь из-за войны в Украине тысячи людей вынуждены были изменить свое место жительства", — обращает внимание собеседник.