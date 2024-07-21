Повістка поштою. Кому відправлятимуть і в яких випадках вона вважається врученою

З 16 липня в Україні механізм вручення повісток зазнав змін. Їх можуть надсилати поштою, а саме рекомендованим листом. Така повістка вважатиметься врученою навіть якщо громадянин від неї відмовився або не поставив підпис.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна нижче.
В пергу чергу викликатися до ТЦК будуть ті особи, які не оновили свої військово-облікові дані у період з 18 травня по 16 липня, аби вони все ж таки виконали вимогу закону.
Але, тих, хто оновив персональні дані у відведений 60-денний термін, теж можуть викликати повісткою з метою проходження ними військово-лікарської комісії (ВЛК).
Як пояснювали в Міноборони, надсилання повісток поштою здійснюватимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Повістка буде надсилатись рекомендованим листом (процедуру визначено постановою Кабінету міністрів України №560).
"Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється, знову ж таки, під підпис. Або лист повертається - і тоді вважається, що його було доставлено… Якщо людини не було фізично на місці, а лист повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення", - пояснював раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
У разі надсилання повістки поштою, належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:
Важливо. Повістка про виклик до ТЦК надсилається не пізніше, аніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня її надсилання.
Нагадаємо, що в травні запрацював новий комплексний закон щодо мобілізації в Україні. Згідно з яким, військовозобов’язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мали б оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Йдеться про мобільний телефон, фактичну адресу проживання та електронну пошту. Детальніше про це читайте тут в нашому матеріалі "Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня".
Додамо, що тих, хто проігнорував вимогу закону або ж не встиг оновити персональні дані, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу, розмір якого коливається від 17 000 до 25 500 гривень. Про це РБК-Україна розповідало в матеріалі "Штрафи для ухилянтів. Зеленський підписав новий закон: що загрожує за неявку до ТЦК".
Під час підготовки матеріалу використовувалися: постанова КМУ №560, закон 3633-IX, заява речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону та відповідь Міноборони на запит РБК-Україна.
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