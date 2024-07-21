Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной

С 16 июля в Украине механизм вручения повесток изменился. Их могут присылать по почте, а именно заказным письмом. Такая повестка будет считаться врученной, даже если гражданин от нее отказался или не поставил подпись.
Детальнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.
В первую очередь вызывать в ТЦК будут тех лиц, которые не обновили свои военно-учетные данные в период с 18 мая по 16 июля, чтобы они все же выполнили требование закона.
Но тех, кто обновил персональные данные в отведенный 60-дневный срок, тоже могут вызвать повесткой с целью прохождения ими военно-врачебной комиссии (ВВК).
Как объясняли в Минобороны, отправку повесток по почте будут осуществлять территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Повестка будет направляться заказным письмом (процедура определена постановлением Кабинета министров Украины №560).
"Приходит заказное письмо, человек или под подпись получает, или отказывается, опять же, под подпись. Или письмо возвращается - и тогда считается, что оно было доставлено... Если человек не был физически на месте, а письмо возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения", - объяснял ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
В случае отправки повестки по почте, надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК является:
Важно. Повестка о вызове в ТЦК направляется не позднее, чем в течение следующего дня после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня ее отправки.
Напомним, что в мае заработал новый комплексный закон по мобилизации в Украине. Согласно которому, военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Речь идет о мобильном телефоне, фактическом адресе проживания и электронной почте. Подробнее об этом читайте здесь в нашем материале "Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля".
Добавим, что те, кто проигнорировал требование закона или не успел обновить персональные данные, могут быть привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа, размер которого колеблется от 17 000 до 25 500 гривен. Об этом РБК-Украина рассказывало в материале "Штрафы для уклонистов. Зеленский подписал новый закон: что грозит за неявку в ТЦК".
При подготовке материала использовались: постановление КМУ №560, закон 3633-IX, заявление спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона и ответ Минобороны на запрос РБК-Украина.
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