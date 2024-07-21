Повістка поштою. Кому відправлятимуть і в яких випадках вона вважається врученою

З 16 липня в Україні механізм вручення повісток зазнав змін. Їх можуть надсилати поштою, а саме рекомендованим листом. Така повістка вважатиметься врученою навіть якщо громадянин від неї відмовився або не поставив підпис.

Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Хто і кому відправлятиме повістки поштою

В пергу чергу викликатися до ТЦК будуть ті особи, які не оновили свої військово-облікові дані у період з 18 травня по 16 липня, аби вони все ж таки виконали вимогу закону.

Але, тих, хто оновив персональні дані у відведений 60-денний термін, теж можуть викликати повісткою з метою проходження ними військово-лікарської комісії (ВЛК).

Як пояснювали в Міноборони, надсилання повісток поштою здійснюватимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Повістка буде надсилатись рекомендованим листом (процедуру визначено постановою Кабінету міністрів України №560).

"Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється, знову ж таки, під підпис. Або лист повертається - і тоді вважається, що його було доставлено… Якщо людини не було фізично на місці, а лист повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення", - пояснював раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Коли повістка, надіслана поштою, вважатиметься врученою

У разі надсилання повістки поштою, належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора;

особою, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання , повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних; день проставлення позначки про відсутність громадянина за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

Важливо. Повістка про виклик до ТЦК надсилається не пізніше, аніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня її надсилання.