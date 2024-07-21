Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной

С 16 июля в Украине механизм вручения повесток изменился. Их могут присылать по почте, а именно заказным письмом. Такая повестка будет считаться врученной, даже если гражданин от нее отказался или не поставил подпись.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.

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Кто и кому будет отправлять повестки по почте

В первую очередь вызывать в ТЦК будут тех лиц, которые не обновили свои военно-учетные данные в период с 18 мая по 16 июля, чтобы они все же выполнили требование закона.

Но тех, кто обновил персональные данные в отведенный 60-дневный срок, тоже могут вызвать повесткой с целью прохождения ими военно-врачебной комиссии (ВВК).

Как объясняли в Минобороны, отправку повесток по почте будут осуществлять территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Повестка будет направляться заказным письмом (процедура определена постановлением Кабинета министров Украины №560).

"Приходит заказное письмо, человек или под подпись получает, или отказывается, опять же, под подпись. Или письмо возвращается - и тогда считается, что оно было доставлено... Если человек не был физически на месте, а письмо возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения", - объяснял ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Когда повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной

В случае отправки повестки по почте, надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК является:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией или документами от почтового оператора;

лицом, что подтверждается информацией или документами от почтового оператора; день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства , уведомленному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

, уведомленному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных; день проставления отметки об отсутствии гражданина по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Важно. Повестка о вызове в ТЦК направляется не позднее, чем в течение следующего дня после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня ее отправки.