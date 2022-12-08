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Повісили за поранення офіцера. В Ірані стратили першого протестувальника

Фото: в Ірані стратили першого протестувальника (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ірані стратили першого протестувальника за поранення офіцера воєнізованих формувань під час масових демонстрацій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Протестувальник був засуджений за "ведення війни проти Бога" (muharib - шаріат). Громадянський нібито під час масових демонстрацій у Тегерані поранив члена воєнізованих формувань "Басідж".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, громадянського звуть Мохсеном Шекарі. Він був засуджений до страти 23 жовтня і страчений через повішення в 7 грудня вранці.

Варто зазначити, що це перша кара, пов'язана з протестами, про яку публічно повідомили державні ЗМІ.

Нагадаємо, парламент Іран закликав судову владу "суворо покарати" всіх затриманих громадян, які брали участь у антиурядових протестах. Законодавці назвали протестувальників "muharib", що в шаріат означає "ворог Бога" і карається смертною карою.

Вже за тиждень після закликів депутатів суд у Тегерані засудив до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні.

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Іран