Повірка лічильників в Україні: коли робити та хто має оплачувати

Користувачі можуть перевірити дату закінчення міжповірочного інтервалу самостійно в паспорті лічильника. Також глянути дату повірки можна у свідоцтві про повірку, однак це можливо тільки якщо лічильник уже проходив цю процедуру раніше.

Крім того, дізнатися про цю інформацію можна у Центрі комунального сервісу (ЦКС).

Варто зауважити, що користувачів особистих кабінетів сайтів Київтеплоенерго та Центру комунального сервісу попереджають про необхідність повірки лічильника онлайн.

Повірку лічильнику лічильників тепла та гарячої води можна у сертифікованих організаціях. Їх перелік опубліковано на сайті Мінекономіки за посиланням: https://cutt.ly/vwOkmsCh

Інформацію щодо результатів перевірки можна передати особисто до сервісних центрів ЦКС або через дистанційні канали обслуговування - https://cutt.ly/2wOkUAHW

Це необхідно для актуалізації даних в інформаційно-аналітичній системі.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, що українці можуть отримати пільгу на оплату за доставку та розподіл газу, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі. Така знижка надається абсолютно за весь спожитий обсяг газу.

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