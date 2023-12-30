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Повірка лічильників в Україні: коли робити та хто має оплачувати

Фото: українцям розповіли, як і коли робити повірку лічильників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні на законодавчому рівні власники квартир зобов'язані проводити перевірки лічильників тепла та гарячої води. Зазвичай відбувається це раз на 4 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київтеплоенерго".

Користувачі можуть перевірити дату закінчення міжповірочного інтервалу  самостійно в паспорті лічильника. Також глянути дату повірки можна у свідоцтві про повірку, однак це можливо тільки якщо лічильник уже проходив цю процедуру раніше.

Крім того, дізнатися про цю інформацію можна у Центрі комунального сервісу (ЦКС).

Варто зауважити, що користувачів особистих кабінетів сайтів Київтеплоенерго та Центру комунального сервісу попереджають про необхідність повірки лічильника онлайн.

Повірку лічильнику лічильників тепла та гарячої води можна у сертифікованих організаціях. Їх перелік опубліковано на сайті Мінекономіки за посиланням: https://cutt.ly/vwOkmsCh

Інформацію щодо результатів перевірки можна передати особисто до сервісних центрів ЦКС або через дистанційні канали обслуговування - https://cutt.ly/2wOkUAHW

Це необхідно для актуалізації даних в інформаційно-аналітичній системі.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, що українці можуть отримати пільгу на оплату за доставку та розподіл газу, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі. Така знижка надається абсолютно за весь спожитий обсяг газу.

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