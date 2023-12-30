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Поверка счетчиков в Украине: когда делать и кто должен оплачивать

Фото: украинцам рассказали, как и когда делать поверку счетчиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине на законодательном уровне владельцы квартир должны проводить проверки счетчиков тепла и горячей воды. Обычно это происходит раз в 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

Пользователи могут проверить дату истечения межповерочного интервала самостоятельно в паспорте счетчика. Также посмотреть дату поверки можно в свидетельстве о поверке, однако это возможно только если счетчик уже проходил эту процедуру раньше.

Кроме того, узнать эту информацию можно в Центре коммунального сервиса (ЦКС).

Следует отметить, что пользователей личных кабинетов сайтов Киевтеплоэнерго и Центра коммунального сервиса предупреждают о необходимости поверки счетчика онлайн.

Поверку счетчика счетчиков тепла и горячей воды можно получить в сертифицированных организациях. Их перечень опубликован на сайте Минэкономики по ссылке: https://cutt.ly/vwOkmsCh

Информацию о результатах проверки можно передать лично в сервисные центры ЦКС или через дистанционные каналы обслуживания - https://cutt.ly/2wOkUAHW

Это нужно для актуализации данных в информационно-аналитической системе.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, что украинцы могут получить льготу на оплату за доставку и распределение газа, если расход на месяц не превышает установленные социальные нормативы.

А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить счета за газ в полном размере. Такая скидка предоставляется абсолютно за весь потребленный объем газа.

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