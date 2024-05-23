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"Повинні зробити це". Американець прийняв виклик Берінчика на чемпіонський бій

Фото: Денис Берінчик одягнув чемпіонський пояс за океаном (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Кішон Девіс готовий вийти в ринг проти чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в легкій вазі Дениса Берінчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

25-річний уродженець Вірджинії відреагував на виклик українця. Він готовий боксувати з чемпіоном уже цьогоріч.

"Ми з Берінчиком були б неймовірними, бо він любить битися, як і я. Боротьба за титул природно зробила б мене агресивнішим. Це буде бій, що сподобається фанатам. Коли я написав про це, то отримав багато хороших відгуків від них. Думаю, вони схвильовані. Ми повинні влаштувати це цьогоріч", – заявив Девіс.

Американець переконаний, що позиція андердога дозволить йому битися з укранським боксером на рівних. Він похизувався власними навичками та боксерським IQ. Виклик же Берінчика, на думку Девіса, стимулюватиме до найкращого виступу в боротьбі за перший титул.

У неділю український боксер переміг мексиканця Наваррете за рішенням суддів. Перемогу йому віддали двоє з трьох суддів поєдинку. Після оголошення результатів Берінчик назвав американців Девіса та Стівенсона наступними бажаними суперниками. Утім, останній, найімовірніше, вийде в ринг проти іншого боксера з паспортом України – Ломаченка.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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БоксДенис Беринчик