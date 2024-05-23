"Должны сделать это". Американец принял вызов Беринчика на чемпионский бой

25-летний уроженец Виргинии отреагировал на вызов украинца. Он готов боксировать с чемпионом уже в этом году.

"Мы с Беринчиком были бы невероятными, потому что он любит драться, как и я. Борьба за титул естественно сделала бы меня более агрессивным. Это будет бой, который понравится фанатам. Когда я написал об этом, то получил много хороших отзывов от них. Думаю, они взволнованы. Мы должны устроить это в этом году", – заявил Дэвис.

Американец убежден, что позиция андердога позволит ему сражаться с украинским боксером на равных. Он похвастался своими навыками и боксерским IQ. Вызов же Беринчика, по мнению Дэвиса, будет стимулировать к лучшему выступлению в борьбе за первый титул.

В воскресенье украинский боксер победил мексиканца Наваррете по решению судей. Победу ему отдали двое из трех судей поединка. После оглашения результатов Беринчик назвал американцев Дэвиса и Стивенсона следующими желанными соперниками. Впрочем, последний, скорее всего, выйдет в ринг против другого боксера с паспортом Украины – Ломаченко.