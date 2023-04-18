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"Повинні воювати всім світом". У Держдумі РФ натякнули на загальну мобілізацію

Фото: у Держдумі РФ натякнули на загальну мобілізацію (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Депутат російської Думи від окупованого Криму Михайло Шеремет заявив, що для перемоги над Україною у Росії необхідно провести загальну мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву самого Шеремета.

"Має бути загальна мобілізація... Ми повинні воювати "всім світом", як кажуть, і кожен має відчувати свою причетність разом із країною... Зараз цілком можлива (мобілізація)", - заявив він.

Зауважимо, що у 2022 році Шеремет вже заявляв про мобілізацію у РФ 12 вересня і через тиждень її було оголошено.

Окрім цього про проведення мобілізації в Росії заявляв і депутат Держдуми Олександр Бородай. Свою заяву він обґрунтував тим, що Україна буде йти в контрнаступ.

"Не відкидаю ще однієї хвилі мобілізації. Щобільше, вважаю, що це правильно... З'явилося багато народу, але цього може виявитися недостатньо", - зазначив Бородай.

Він вважає, що армії РФ необхідно досягти "перелому" під час бойових дій "за найближчі п'ять-шість місяців".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Центру національно спротиву, загарбники готуються до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій.

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