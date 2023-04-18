RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Должны воевать всем миром". В Госдуме РФ намекнули на всеобщую мобилизацию

Фото: в Госдуме РФ намекнули на всеобщую мобилизацию (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Депутат российской Думы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что для победы над Украиной в России необходимо провести всеобщую мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление самого Шеремета.

"Должна быть всеобщая мобилизация... Мы должны воевать "всем миром", как говорится, и каждый должен чувствовать свою причастность вместе со страной... Сейчас вполне возможна (мобилизация)", - заявил он.

Заметим, что в 2022 году Шеремет уже заявлял о мобилизации в РФ 12 сентября и через неделю она была объявлена.

Кроме этого, о проведении мобилизации в России заявлял и депутат Госдумы Александр Бородай. Свое заявление он обосновал тем, что Украина будет идти в контрнаступление.

"Не отвергаю еще одну волну мобилизации. Более того, считаю, что это правильно... Появилось много народа, но этого может оказаться недостаточно", - отметил Бородай.

Он считает, что армии РФ необходимо добиться "перелома" во время боевых действий "в ближайшие пять-шесть месяцев".

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно данным Центра национального сопротивления, захватчики готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМобилизация в России