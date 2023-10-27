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Нужно реагировать сдержанно. В ГУР высказались о слухах насчет смерти Путина

Пятница 27 октября 2023 17:47
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Нужно реагировать сдержанно. В ГУР высказались о слухах насчет смерти Путина Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцы должны сдержанно реагировать на слухи вокруг якобы смерти российского диктатора Владимира Путина, которые появились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Если мы о слухах вокруг смерти Путина, это какие-то анонимные Telegram-каналы сообщают. Дальше мы должны анализировать, кому это на пользу и кому выгодно. Украинцы должны реагировать на это сдержанно", - отметил Юсов.

Он добавил, что все хотят, чтобы такие новости появились как можно скорее, но "не из анонимных Telegram-каналов об этом узнавать".

По словам представителя ГУР, такая информация носит искусственный и инспирированный характер.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 26 октября, вечером в Telegram-каналах появилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы умер.

Но уже сегодня, 27 октября, глава Кремля появился на заседании Совета безопасности.

Более детально о слухах насчет смерти диктатора можете узнать в материале РБК-Украина.

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