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Повинні бути готові. Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою

Фото: Андрій Демченко, речник ДПСУ (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна посилює контроль на кордоні з Придністров'ям. ЗСУ почали будувати фортифікаційні споруди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністровʼя, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок. Не тільки посилюється контроль, але й будуються інженерно-фортифікаційні споруди", - заявив Демченко.

За словами речника ДПСУ, через підступність ворога Україна повинна бути готова до будь-яких провокацій, у зв'язку з чим кордони Білорусі та Молдови потребують посиленої уваги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни не мають можливості здійснити висадку десанту на території Придністров'я.

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