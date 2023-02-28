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Должны быть готовы. Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой

Фото: Андрей Демченко, представитель ГНСУ (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украина ужесточает контроль на границе с Приднестровьем. ВСУ начали строить фортификационные сооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера ГНСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление. Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения", - заявил Демченко.

По словам спикера ГНСУ, из-за коварства врага Украина должна быть готова к любым провокациям, в связи с чем границы Беларуси и Молдовы нуждаются в усиленном внимании.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, у россиян нет возможности осуществить высадку десанта на территории Приднестровья.

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