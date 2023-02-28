Должны быть готовы. Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера ГНСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление. Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения", - заявил Демченко.

По словам спикера ГНСУ, из-за коварства врага Украина должна быть готова к любым провокациям, в связи с чем границы Беларуси и Молдовы нуждаются в усиленном внимании.