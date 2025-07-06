Повінь у Техасі: 69 людей загинуло, Трамп запровадив режим стихійного лиха у штаті

"Берегова охорона США використовує два гелікоптери в районі Льяно, штат Техас, і допомагає двома гелікоптерами та трьома літаками C-144, оснащеними тепловізійними камерами, у пошуку ще тих, хто вижив", - повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США, підтвердивши, що 850 людей вдалося врятувати.
Тим часом кількість загиблих від повені склала вже 69 осіб, з яких 59 загиблих саме в окрузі Керр - 38 дорослих та 21 дитина. 12 осіб вважаються зниклими безвісти - мова йде про 11 дітей та їхнього вожатого з приватного табору "Містик". Табір потрапив під удар стихії, більшість загиблих була саме звідти.