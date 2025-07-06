Наводнение в Техасе: 69 человек погибли, Трамп ввел режим стихийного бедствия в штате

"Береговая охрана США использует два вертолета в районе Льяно, штат Техас, и помогает двумя вертолетами и тремя самолетами C-144, оснащенными тепловизионными камерами, в поиске еще выживших", - сообщило Министерство внутренней безопасности США, подтвердив, что 850 человек удалось спасти.
Между тем количество погибших от наводнения составило уже 69 человек, из которых 59 погибших именно в округе Керр - 38 взрослых и 21 ребенок. 12 человек считаются пропавшими без вести - речь идет об 11 детях и их вожатом из частного лагеря "Мистик". Лагерь попал под удар стихии, большинство погибших было именно оттуда.