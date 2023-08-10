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Повінь у Словенії: ЄС виділить 400 млн євро допомоги для ліквідації наслідків

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Четвер 10 серпня 2023 01:49
Повінь у Словенії: ЄС виділить 400 млн євро допомоги для ліквідації наслідків Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Словенії (twitter Ursula von der Leyen)
Автор: Максим Шушко

Європейський Союз виділить 400 млн євро зі свого фонду реагування на стихійні лиха, щоб допомогти Словенії подолати наслідки масштабної повені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перші 100 млн Словенія отримає вже до кінця цього року, а решту коштів впродовж 2024-го. Також, вона розповіла про можливість виділення ще до 3,3 млрд євро з так званих фондів гуртування ЄС до 2027 року.

Прем’єр-міністр Словенії сказав, що повені завдали збитків на мільярди євро. Зазначається, що уряд Словенії та виконавча влада ЄС створять цільову групу для координації реконструкції та фінансування.

Наслідки машстабної повені в Словенії

Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 6 людей.

Детальніше про руйнівну повінь у Словенії читайте у матеріалі РБК-Україна.

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