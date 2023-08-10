Повінь у Словенії: ЄС виділить 400 млн євро допомоги для ліквідації наслідків
Європейський Союз виділить 400 млн євро зі свого фонду реагування на стихійні лиха, щоб допомогти Словенії подолати наслідки масштабної повені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перші 100 млн Словенія отримає вже до кінця цього року, а решту коштів впродовж 2024-го. Також, вона розповіла про можливість виділення ще до 3,3 млрд євро з так званих фондів гуртування ЄС до 2027 року.
Прем’єр-міністр Словенії сказав, що повені завдали збитків на мільярди євро. Зазначається, що уряд Словенії та виконавча влада ЄС створять цільову групу для координації реконструкції та фінансування.
Наслідки машстабної повені в Словенії
Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 6 людей.
Детальніше про руйнівну повінь у Словенії читайте у матеріалі РБК-Україна.
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