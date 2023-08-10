Наводнение в Словении: ЕС выделит 400 млн евро помощи для ликвидации последствий

Европейский Союз выделит 400 млн евро из своего фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь Словении преодолеть последствия масштабного наводнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что первые 100 млн Словения получит уже до конца этого года, а остальные средства на протяжении 2024-го. Также она рассказала о возможности выделения еще до 3,3 млрд евро из так называемых фондов объединения ЕС до 2027 года.

Премьер-министр Словении сказал, что наводнения нанесли ущерб на миллиарды евро. Правительство Словении и исполнительная власть ЕС создадут целевую группу для координации реконструкции и финансирования.

Последствия машстабного наводнения в Словении

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.

Подробнее о разрушительном наводнении в Словении читайте в материале РБК-Украина.