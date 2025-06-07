Повилітали вікна у будинку. Зірковий легіонер "Полісся" вимагає трансферу після масованого обстрілу

Наслідки вибухової хвилі

Під час чергової масованої атаки російських дронів на Житомир ударною хвилею було пошкоджено будинок, у якому проживає Батіста.

За інформацією джерела, внаслідок вибуху в його оселі повилітали вікна. Це сильно вплинуло на футболіста, і він одразу ж попросив свого агента швидко знайти йому новий клуб за межами України.

Куди може перейти нападник

Один із варіантів – повернення Батісти до уругвайського гранда "Пеньяроля", за який він вже виступав у 2023 році на правах оренди з мексиканської "Некакси". Саме з цього клубу він перейшов у "Полісся" в січні 2025 року за рекордну для житомирців суму – 1,8 мільйона євро.

Втім, як зазначають кілька інших уругвайських ЗМІ, повернення до "Пеньяроля" наразі виглядає малоймовірним. Столичний клуб сумнівається у доцільності трансферу з фінансової точки зору.

Реакція "Полісся"

Керівництво "Полісся" вже відреагувало на ситуацію. Спортивний директор "вовків" В'ячеслав Шевчук у коментарі для "Українського футболу" заявив, що клуб не отримував офіційного запиту від гравця щодо бажання залишити команду.

"Легіонери, які до нас їдуть, знають, у яких умовах ми всі нині живемо. До того ж, наскільки мені відомо, житло Батісти у Житомирі не постраждало", - сказав він.

Що відомо про Батісту

26-річний уругваєць приєднався до "Полісся" у січні 2025 року. З того часу він встиг стати одним із лідерів атаки житомирського клубу.

У сезоні-2024/25 нападник провів за "Полісся" 15 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 1 гольову передачу.

Житомирський клуб в чемпіонаті України фінішував четвертим та здобув право грати в кваліфікації Ліги конференцій.