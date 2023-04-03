Повідомлено про підозру колаборантці, яка допомогла РФ викрадати дітей в окупації

В Україні заочно повідомили про підозру колишній правоохоронниці, яка після російського вторгнення допомагала ворогу викрадати українських дітей в окупації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"За мирних часів жінка опікувалась правами дітей у відділі ювенальній превенції, а за свою зраду отримала від окупантів посаду у незаконно створеному агресорами правоохоронному органі "Приморское отделение полиции УВД", - пише ДБР.
Зрадниця допомагала росіянам викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Також вона здавала земляків, які не бажали підкорюватись окупаційному режиму.
"Разом з окупантами вона брала участь у рейдах з вилучення майна у місцевих жителів. Агресори, зрадники та колаборанти не гребували нічим і забирали все, що становило хоч якусь цінність", - додає пресслужба.
Відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України, зрадниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ повідомила про підозру "міністру зв'язку "ДНР", який допомагав ФСБ Росії встановлювати на "прослушку" жителів Донецька.
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