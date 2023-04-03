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Сообщено о подозрении коллаборантке, которая помогла РФ похищать детей в оккупации

Фото: сообщено о подозрении коллаборантке, которая помогла РФ похищать детей в оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине заочно сообщили о подозрении бывшей правоохранительнице, которая после российского вторжения помогала врагу похищать украинских детей в оккупации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"В мирное время женщина занималась правами детей в отделе ювенальной превенции, а за свою измену получила от оккупантов должность в незаконно созданном агрессорами правоохранительном органе "Приморское отделение полиции УВД", - пишет ГБР.

Предательница помогала россиянам похищать украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Также она сдавала земляков, которые не желали подчиняться оккупационному режиму.

"Вместе с оккупантами она участвовала в рейдах по изъятию имущества у местных жителей. Агрессоры, предатели и коллаборационисты не гнушались ничем и забирали все, что представляло хоть какую-то ценность", - добавляет пресс-служба.

Согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины, предательнице грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ сообщила о подозрении "министру связи "ДНР", помогавшему ФСБ России устанавливать на "прослушку" жителей Донецка.

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