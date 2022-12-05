Повертають графік. В Дніпрі назвали умову для наступних екстрених вимкнень світла

З понеділка, 5 грудня, Дніпропетровська область переходить до менш жорстких відключень електрики. Але вони діятимуть за умови тотальної економії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
"Ми пережили понад тиждень екстрених знеструмлень. Не було жодних розкладів. Часто енергосистема автоматично вимикала споживачів, щойно не витримувала навантаження. Нині енергетики повертаються до графіків. Мають три черги відключень абонентів - дві будуть з електрикою, одну знеструмлюватимуть", - розповів він.
Водночас за словами очільника ОВА, дуже важливо продовжувати заощаджувати.
"Область має вкладатися в ліміти, які для нас встановлює "Укренерго". Iнакше енергетики змушені будуть знову відійти від графіків і повернутися до екстрених відключень", - пояснив він.
Резніченко нагадав, що енергосистема все ще оговтується від руйнувань, завданих російськими ракетами. Енергетики продовжують її відновлення.
Як повідомлялось, із понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області планують переглянути графіки відключень електроенергії. Не виключено, що світло в регіоні не буде по 4 години кожні 2-4 години.
Нагадаємо, у Львові та області продовжуються аварійні відключення світла. Зараз світло вимикають кожні 4:00 по 8:00. Енергетики попереджають, що термін відключення світла може досягати навіть 9 годин, графіки відключень, які були запроваджені раніше - не діють.
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