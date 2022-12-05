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Возвращают график. В Днепре назвали условие для следующих экстренных отключений света

Фото: в Днепре будут отключать свет по графику с 5 декабря (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С понедельника, 5 декабря, Днепропетровская область переходит к менее жестким отключениям электричества. Но они будут действовать при тотальной экономии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Мы пережили более недели экстренных отключений. Не было никаких расписаний. Часто энергосистема автоматически выключала потребителей, как только не выдерживала нагрузки. Сейчас энергетики возвращаются к графикам. Есть три очереди отключений абонентов - две будут с электричеством, одну будут обесточивать", - рассказал он.

В то же время, по словам главы ОВА, очень важно продолжать экономить.

"Область должна вкладываться в лимиты, которые для нас устанавливает "Укрэнерго". Иначе энергетики вынуждены будут снова отойти от графиков и вернуться к экстренным отключениям", - пояснил он.

Резниченко напомнил, что энергосистема все еще приходит в себя от разрушений, нанесенных российскими ракетами. Энергетики продолжают ее восстановление.

Как сообщалось, с понедельника, 5 декабря, в Николаевской области планируют пересмотреть графики отключений электроэнергии. Не исключено, что свет в регионе будет отсутствовать по 4 часа каждые 2-4 часа.

Напомним, во Львове и области продолжаются аварийные отключения света. В настоящее время свет выключают каждые 4 часа по 8 часов. Энергетики предупреждают, что срок отключения света может достигать даже 9 часов, графики отключений, которые были введены ранее - не действуют.

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