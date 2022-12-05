Возвращают график. В Днепре назвали условие для следующих экстренных отключений света

"Мы пережили более недели экстренных отключений. Не было никаких расписаний. Часто энергосистема автоматически выключала потребителей, как только не выдерживала нагрузки. Сейчас энергетики возвращаются к графикам. Есть три очереди отключений абонентов - две будут с электричеством, одну будут обесточивать", - рассказал он.

В то же время, по словам главы ОВА, очень важно продолжать экономить.

"Область должна вкладываться в лимиты, которые для нас устанавливает "Укрэнерго". Иначе энергетики вынуждены будут снова отойти от графиков и вернуться к экстренным отключениям", - пояснил он.

Резниченко напомнил, что энергосистема все еще приходит в себя от разрушений, нанесенных российскими ракетами. Энергетики продолжают ее восстановление.