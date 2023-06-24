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"Повертайтесь додому". Українські військові під Бахмутом звернулися до окупантів

Фото: Українські військові під Бахмутом звернулися до окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові на Бахмутівському напрямку звернулися до російських окупантів. ЗСУ закликали загарбників повернутися до себе додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

"Сьогодні наші воїни на Бахмутському напрямку порадили росіянам повертатися додому, щоб не повторити "подвиги" ворогів з "вагнера", які лежать у землі", - написав він.

Крім того, міністр оборони України Олексій Рєзніков також закликав росіян повертатися додому та займатися своєю країною.

"Тебе обдурили та зрадили. Твоя війна не тут, не в Україні. Війна вже у тебе вдома. Йди додому, захищай свій дім, обійми своїх близьких. Ми не будемо стріляти тобі в спину", - сказав міністр.

Бої за Бахмут

З початку червня українські військові почали просування в районі Бахмута. Зокрема, їм вдається звільняти від росіян райони на північ і на південь від міста.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр говорила, що таким чином українські захисники планують взяти в оточення угруповання ворога, яке залишається у Бахмуті.

Крім цього, українські військові кілька разів заявляли, що наші захисники змогли взяти під контроль стратегічні висоти в районі міста.

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