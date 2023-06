"Повертайтесь додому". Українські військові під Бахмутом звернулися до окупантів

"Сьогодні наші воїни на Бахмутському напрямку порадили росіянам повертатися додому, щоб не повторити "подвиги" ворогів з "вагнера", які лежать у землі", - написав він.

Крім того, міністр оборони України Олексій Рєзніков також закликав росіян повертатися додому та займатися своєю країною.

"Тебе обдурили та зрадили. Твоя війна не тут, не в Україні. Війна вже у тебе вдома. Йди додому, захищай свій дім, обійми своїх близьких. Ми не будемо стріляти тобі в спину", - сказав міністр.

російські зірки повинні зажадати Україно і слухати своїх людей з битви, що кремлін не може бути зроблено в Росії. The enemies of russian soldiers and the russian people not in Ukraine. Вони є в Москві. pic.twitter.com/bJ1Nm6tCfh — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 24, 2023