RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Возвращайтесь домой". Украинские военные под Бахмутом обратились к оккупантам

Фото: Украинские военные под Бахмутом обратились к оккупантам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные на Бахмутовском направлении обратились к российским оккупантам. ВСУ призвали захватчиков вернуться к себе домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.

"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить "подвиги" врагов из "вагнера", которые лежат в земле", - написал он.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников также призвал россиян возвращаться домой и заниматься своей страной.

"Тебя обманули и предали. Твоя война не здесь, не в Украине. Война уже у тебя дома. Иди домой, защищай свой дом, обними своих близких. Мы не будем стрелять тебе в спину", - сказал министр.

Бои за Бахмут

С начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что таким образом украинские защитники планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.

Помимо этого украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВСУ