"Возвращайтесь домой". Украинские военные под Бахмутом обратились к оккупантам

Украинские военные на Бахмутовском направлении обратились к российским оккупантам. ВСУ призвали захватчиков вернуться к себе домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.
"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить "подвиги" врагов из "вагнера", которые лежат в земле", - написал он.
Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников также призвал россиян возвращаться домой и заниматься своей страной.
"Тебя обманули и предали. Твоя война не здесь, не в Украине. Война уже у тебя дома. Иди домой, защищай свой дом, обними своих близких. Мы не будем стрелять тебе в спину", - сказал министр.
С начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что таким образом украинские защитники планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.
Помимо этого украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.
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