"Возвращайтесь домой". Украинские военные под Бахмутом обратились к оккупантам

"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить "подвиги" врагов из "вагнера", которые лежат в земле", - написал он.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников также призвал россиян возвращаться домой и заниматься своей страной.

"Тебя обманули и предали. Твоя война не здесь, не в Украине. Война уже у тебя дома. Иди домой, защищай свой дом, обними своих близких. Мы не будем стрелять тебе в спину", - сказал министр.

Бои за Бахмут

С начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что таким образом украинские защитники планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.

Помимо этого украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.

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