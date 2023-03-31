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Повертали людям світло. У Херсонській області під час робіт загинули два енергетики

Ілюстративне фото: У Херсонській області під час робіт загинули два енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області під час робіт з відновлення електропостачання загинули два енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"На жаль, сьогодні двоє героїв-енергетиків загинули, повертаючи людям світло... Герої серед нас", - написав він.

Прокудін додав, що в Новопетрівці Високопільської громади відновили електропостачання.

"Це вже п'ятнадцятий населений пункт Херсонщини, який підключили до електромережі за останні три дні. У селі через російських окупантів близько восьми місяців не було світла", - написав він.

Нагадаємо, раніше у лісі Херсонської області чоловік підірвався на ворожій міні.

Крім того, на Херсонщині сапери знищили авіабомбу ФАБ-500, що лежала у дворі житлового будинку.

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Херсонська областьВійна Росії проти України