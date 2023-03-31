Возвращали людям свет. В Херсонской области во время работ погибли два энергетика

"К сожалению, сегодня двое героев-энергетиков погибли, возвращая людям свет... Герои среди нас", - написал он.

Прокудин добавил, что в Новопетровке Высокопольской громады восстановили электроснабжение.

"Это уже пятнадцатый населенный пункт Херсонской области, который подключили к электросети за последние три дня. В селе из-за российских оккупантов около восьми месяцев не было света", - написал он.

Напомним, ранее в лесу Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине.

Кроме того, в Херсонской области саперы уничтожили авиабомбу ФАБ-500, лежавшую во дворе жилого дома.

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