Вернулся на фронт после тяжелого ранения. История воина растрогала украинцев

33-летний Роман вернулся на фронт после тяжелого ранения трахеи и легкого. Воин пока не может долго носить бронежилет, поэтому временно переквалифицировался на оператора дронов.

История военного

"Я шахтер из Доброполья. Я донецкий шахтер. Это меня пришли освобождать российские п***расы с 2014 года. Освобождать меня от меня самого. Освобождают нас россияне так, что сравнивают с землей наши города и села. Убивают, насилуют и грабят жителей Донбасса. Какая моя мотивация? Перебить, кого удастся, и выгнать тех, кто останется, из нашего когда-то цветущего края тружеников", - говорит главный сержант-командир отделения взвода роты огневой поддержки 58 отдельной мотопехотной бригады 33-летний Роман.

Он признается, что после победы хочет вернуться на работу, жениться и завести детей.

В последнем бою воина ранили в трахею и легкое. Сейчас он не может носить долго бронежилет, поэтому временно управляет дронами, потому что хочет быть полезным на войне.

Романа наградили Почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (фото: Facebook/58 отдельная мотопехотная бригада имени Ивана Выговского)

За проявленное мужество Романа наградили "Золотым крестом" Главнокомандующего ЗСУ

В марте этого года Роман впервые отличился в бою. Он вовремя заметил российских пехотинцев, дождался их подхода и открыл огонь. В результате атаки россияне потеряли несколько солдат, еще несколько получили ранения и оккупантам пришлось бежать.

Во время обороны другого села Роман получил тяжелое ранение. Ему пришлось пройти лечение, но он вернулся в свое подразделение.

Романа наградили Почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Золотым крестом" за проявленное личное мужество и героизм, стойкость и решительность при исполнении военного долга в условиях, связанных с риском для жизни.

Реакция украинцев на историю воина

Многие украинцы отреагировали на историю Романа. Пользователи соцсети желают в комментариях, чтобы он вернулся с фронта с победой и благодарят за защиту родной земли.

Что пишут украинцы:

низкий поклон вам, наши герои. Пусть ангел-хранитель оберегает каждого из вас

храни тебя Боже, сынок

ангела телохранителя вам

спасибо, только вернитесь живыми и с нашей победой

Реакция украинцев на историю Романа (скриншот)