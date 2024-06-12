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Вернулся на фронт после тяжелого ранения. История воина растрогала украинцев

Среда 12 июня 2024 09:00
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Вернулся на фронт после тяжелого ранения. История воина растрогала украинцев Роман вернулся на фронт после ранения (фото: Facebook/58 отдельная мотопехотная бригада имени Ивана Выговского)
Автор: Василина Копытко

33-летний Роман вернулся на фронт после тяжелого ранения трахеи и легкого. Воин пока не может долго носить бронежилет, поэтому временно переквалифицировался на оператора дронов.

Историю военного рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского в Facebook.

История военного

"Я шахтер из Доброполья. Я донецкий шахтер. Это меня пришли освобождать российские п***расы с 2014 года. Освобождать меня от меня самого. Освобождают нас россияне так, что сравнивают с землей наши города и села. Убивают, насилуют и грабят жителей Донбасса. Какая моя мотивация? Перебить, кого удастся, и выгнать тех, кто останется, из нашего когда-то цветущего края тружеников", - говорит главный сержант-командир отделения взвода роты огневой поддержки 58 отдельной мотопехотной бригады 33-летний Роман.

Он признается, что после победы хочет вернуться на работу, жениться и завести детей.

В последнем бою воина ранили в трахею и легкое. Сейчас он не может носить долго бронежилет, поэтому временно управляет дронами, потому что хочет быть полезным на войне.

Вернулся на фронт после тяжелого ранения. История воина растрогала украинцевВернулся на фронт после тяжелого ранения. История воина растрогала украинцевРомана наградили Почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (фото: Facebook/58 отдельная мотопехотная бригада имени Ивана Выговского)

За проявленное мужество Романа наградили "Золотым крестом" Главнокомандующего ЗСУ

В марте этого года Роман впервые отличился в бою. Он вовремя заметил российских пехотинцев, дождался их подхода и открыл огонь. В результате атаки россияне потеряли несколько солдат, еще несколько получили ранения и оккупантам пришлось бежать.

Во время обороны другого села Роман получил тяжелое ранение. Ему пришлось пройти лечение, но он вернулся в свое подразделение.

Романа наградили Почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Золотым крестом" за проявленное личное мужество и героизм, стойкость и решительность при исполнении военного долга в условиях, связанных с риском для жизни.

Реакция украинцев на историю воина

Многие украинцы отреагировали на историю Романа. Пользователи соцсети желают в комментариях, чтобы он вернулся с фронта с победой и благодарят за защиту родной земли.

Что пишут украинцы:

  • низкий поклон вам, наши герои. Пусть ангел-хранитель оберегает каждого из вас
  • храни тебя Боже, сынок
  • ангела телохранителя вам
  • спасибо, только вернитесь живыми и с нашей победой

Вернулся на фронт после тяжелого ранения. История воина растрогала украинцев

Реакция украинцев на историю Романа (скриншот)

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Раньше мы писали о том, почему заключенные идут на фронт и где именно они служат.

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