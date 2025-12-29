UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Повернуться не всі: соціолог назвав відсоток українців, готових їхати додому після війни

Ілюстративне фото: соціолог назвав відсоток українців, готових їхати додому після війни (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Близько третини українців, які виїхали за кордон через війну, наразі декларують намір повернутися додому після її завершення. Водночас навіть серед них остаточну впевненість у поверненні мають не більше 10%.

Про це заявив керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв’ю РБК-Україна.

 

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення бажання повернутися в Україну висловлювали дві третини, а подекуди й більше вимушених переселенців. Проте з часом цей показник поступово знижувався.

"Так от навіть з цієї умовної третини готових повернутися, може, 10% кажуть, що вони таки повернуться, але тільки після війни. А решта все ж таки подумає, або не настільки впевнена. Тому відсоток тих, хто повернеться, буде, як на мене, дуже незначний", - каже Антипови.

Він зазначає, що значна частина українців уже пройшла другий етап адаптації - до життя в країнах Європи, зокрема в Німеччині. Водночас повернення в Україну після війни для багатьох виглядає проблематичним через відсутність житла, роботи, невлаштованість дітей та загальну невизначеність.

"Якщо людина виїхала, наприклад, з Маріуполя, то питання - куди їй повертатися", - пояснив соціолог.

За його прогнозом, Україну в майбутньому очікують серйозні демографічні виклики: падіння народжуваності, дефіцит працездатного населення та старіння наявного населення.

 

Нагадаємо, раніше в.о. голови ДПС Леся Карнаух в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що українські біженці за кордоном мають декларувати свої доходи, отримані в інших країнах. Але якщо вони сплачують там податки, то в Україні їм цього робити не треба.

Війна в Україні