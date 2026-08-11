Повернути дітям радість: у Карпатах триває проєкт "Літо без війни"

Нещодавно з чергової зміни повернулися діти військовослужбовців 1 окремої бригади територіальної оборони імені Івана Богуна, 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та 1-го корпусу НГУ "Азов".

Діти українських героїв відпочили у таборі в Карпатах (фото: БО "Після Служби")

Серед них - 79 дітей із родин військовослужбовців 1-ї бригади Богуна. Протягом восьми днів вони відпочивали в Карпатах, подорожували, знайомилися, відвідували екскурсії та брали участь у програмі психоемоційного відновлення.

Для багатьох ця поїздка стала першою самостійною подорожжю далеко від дому.

Вісім днів нових вражень

Перші дні були сповнені хвилювання не лише для дітей, а й для їхніх батьків та рідних. Відпустити дитину саму на вісім днів у подорож - непросте рішення, особливо для родин, які живуть в умовах війни.

Та переживання швидко змінилися цікавістю, новими знайомствами та яскравими емоціями.

Протягом зміни на дітей чекали подорожі Карпатами, екскурсії, активності на природі, спілкування з однолітками та насичена програма відпочинку. Для них організовували зустрічі та виступи зірок української естради.

Окремою складовою програми стало психоемоційне відновлення, покликане допомогти дітям відволіктися від переживань, пов'язаних із війною, відчути безпеку та отримати нові позитивні емоції.

Для когось найяскравішими спогадами стали гори та подорожі. Для когось - нові друзі, перша самостійна поїздка чи зустріч із улюбленими артистами.

А для всіх - можливість хоча б на кілька днів відкласти тривоги, сум і переживання та просто побути дітьми.

Діти військових мають можливість пройти психологічну реабілітацію у таборі (фото: БО "Після Служби")

Підтримка дітей, які ростуть в умовах війни

Серед учасників проєкту - діти чинних військовослужбовців, ветеранів, загиблих Героїв, полонених та зниклих безвісти воїнів.

Війна для них - це не лише новини з фронту чи повітряні тривоги. Це очікування батька або матері з бойового завдання, переживання за близьких, втрата, невідомість та дорослі емоції, з якими дитині доводиться стикатися значно раніше, ніж хотілося б.

Саме тому "Літо без війни" - це значно більше, ніж звичайний літній відпочинок.

Проєкт дає дітям можливість побачити нові місця, знайти друзів, отримати позитивні емоції, відновити сили та хоча б ненадовго повернутися до звичайного дитинства.

Вже чотири роки діти українських захисників відпочивають разом у Карпатах (фото: БО "Після Служби")

Чотири роки "Літа без війни"

Проєкт "Літо без війни" існує з 2023 року. Його головна мета - підтримати родини військовослужбовців реальними та конкретними діями, створити для дітей безпечний простір для відпочинку та психоемоційного відновлення.

Цього літа організатори планують відправити до Карпат 1513 дітей із родин загиблих, полонених, зниклих безвісти військовослужбовців, чинних військових та ветеранів.

Одна зі змін об'єднала дітей одразу з трьох підрозділів - 1-ї окремої бригади територіальної оборони імені Івана Богуна, 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

За чотири роки роботи проєкту його учасниками стали вже понад 6 тисяч дітей із родин військовослужбовців.

"Для нас дуже важливо підтримувати родини загиблих, полонених, зниклих безвісти, чинних військовослужбовців та ветеранів. Наш обов'язок - допомагати їм, бути поруч. Ці діти пережили так багато всього, що хочеться подарувати їм хоча б трохи позитивних вражень. Проєкт "Літо без війни" був створений саме з такою метою - підтримувати родини реальними, конкретними діями", - зазначає директорка БО "Після Служби" Анастасія Зарічна.

Проєкт реалізують БО "Після Служби" та ГО "Милосердя та здоров'я". Уже четвертий рік фінансову підтримку "Літу без війни" надає "Українська бронетехніка".

"Сьогодні роль бізнесу не обмежується сплатою податків чи збереженням робочих місць. Відповідальний бізнес має ставати партнером для суспільства у вирішенні найгостріших соціальних проблем. Підтримка дітей із родин військових, ветеранів, із родин загиблих Героїв - це моральний обов'язок кожного з нас і суспільства загалом", - зазначив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

Діти українських військових мають можливість відпочити у таборі в Карпатах (фото: БО "Після Служби")

"Діти не обирали війну. Але вони живуть поруч із нею щодня. Ми не можемо повернути їм роки, які вона забрала. Проте можемо зробити все, щоб у їхніх спогадах залишалися не лише тривоги, втрати та очікування, а й гори, друзі, подорожі, музика, сміх та літо", - наголошують організатори проєкту.

Саме заради цього і створене "Літо без війни" - щоб хоча б на кілька днів повернути дітям те, що у них не повинна забирати жодна війна: можливість бути просто дітьми.