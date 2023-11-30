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"Повернуть" попереднім власникам. Прикордонники знайшли схрон з боєприпасами росіян (фото)

Фото: прикордонники знайшли схованку з боєприпасами росіян (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Іван Носальський

Прикордонники виявили схрон з боєприпасами російських солдатів на деокупованій території Харківської області. Знахідку хочуть "повернути" попереднім власникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

За інформацією відомства, у схованці було 13 152-мм снарядів для самохідної артилерії, боєприпаси для танка, а також реактивний снаряд калібру 220 міліметрів для реактивної системи залпового вогню БМ-27 "Ураган".

 

Фото: схрон з боєприпасами росіян (t.me/mvs_ukraine)

"Виявлені боєприпаси передані одній з бригад Сил оборони України для "повернення" попереднім власникам", - додали у МВС.

Деокупація Харківської області

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року українські військові розпочали операцію з деокупації Харківської області. Спочатку їм вдалося відкинути ворога від Харкова, а потім розпочати звільнення населених пунктів.

Зокрема, від ворога було звільнено Балаклію, Куп'янськ та інші населені пункти регіону. Під час втечі солдати РФ кидали військову техніку, боєприпаси і не лише.

Операція українських захисників тривала близько місяця.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, як нашим військовим вдалося звільнити від ворога Балаклію.

 

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