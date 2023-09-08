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Залужний розповів, як звільняли Балаклію рік тому

П'ятниця 08 вересня 2023 15:29
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Залужний розповів, як звільняли Балаклію рік тому Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники рівно рік тому звільнили місто Балаклія Харківської області від російських окупантів. Це сталося під час контрнаступу у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у Telegram.

Залужний зазначив, що місто повернули під час першого етапу Слобожанської наступальної операції. Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація дозволила нашим захисникам розвивати своє просування у бік Куп'янська.

"Наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих та легких моторизованих підрозділів за активної підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню", - уточнив головнокомандувач.

За його словами, після прориву ворожої оборони успішний наступ розвивали мобільні рейдові групи.

Річниця контрнаступу в Харківській області

Нагадаємо, 6 вересня 2022 року наші військові розпочали свій контрнаступ у Харківській області. Їм не лише вдалося відкинути російських окупантів від обласного центру, а й витіснити їх з регіону.

Більш детально про те, як відбувалося просування ЗСУ, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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