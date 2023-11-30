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"Вернут" предыдущим владельцам. Пограничники нашли схрон с боеприпасами россиян (фото)

Фото: пограничники нашли схрон с боеприпасами россиян (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Иван Носальский

Пограничники обнаружили тайник с боеприпасами российских солдат на деоккупированной территории Харьковской области. Находку хотят "вернуть" предыдущим владельцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

По информации ведомства, в тайнике находилось 13 152-мм снарядов для самоходной артиллерии, боеприпасы для танка, а также реактивный снаряд калибра 220 миллиметров для реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган". 

 

Фото: схрон с боеприпасами россиян (t.me/mvs_ukraine)

"Обнаруженные боеприпасы переданы одной из бригад Сил обороны Украины для "возвращения" предыдущим владельцам", - добавили в МВД. 

Деоккупация Харьковской области

Напомним, в начале сентября 2022 года украинские военные начали операцию по деоккупации Харьковской области. Сначала им удалось отбросить врага от Харькова, а затем начать освобождение населенных пунктов. 

В частности, от врага были освобождены Балаклея, Купянск и другие населенные пункты региона. Во время побега солдаты РФ бросали военную технику, боеприпасы и не только. 

Операция украинских защитников длилась около месяца.

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как нашим военным удалось освободить от врага Балаклею

 

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