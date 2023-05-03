Повернули пів тіла. Росіянка розповіла про "вагнерівця", який загинув в Україні (перехоплення)
Жінка російського військовослужбовця розповіла йому, що їх знайомий "вагнерівець" загинув у боях в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
За її словами, він відбував покарання в місці позбавлення волі, а згодом його завербували в ПВК "Вагнера" з пропозицією замінити 15 років позбавлення волі на участь в бойових діях на території України.
"Наприкінці листопада дзвонять сестрі і кажуть, що його півтіла, а точніше тільки верхня його частина, перебуває в морзі в Санкт-Петербурзі. І типу ось, забирайте, депортуйте, ховайте за свій рахунок", - говорить вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.
До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.
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