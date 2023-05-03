Вернули пол тела. Россиянка рассказала о "вагнеровце", погибшем в Украине (перехват)
Женщина российского военнослужащего рассказала ему, что их знакомый "вагнеровец" погиб в боях в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
По ее словам, он отбывал наказание в месте лишения свободы, а затем его завербовали в ЧВК "Вагнера" с предложением заменить 15 лет лишения свободы на участие в боевых действиях на территории Украины.
"В конце ноября звонят сестре и говорят, что его полтела, а точнее только верхняя его часть, находится в морге в Санкт-Петербурге. И типа вот, забирайте, депортируйте, прячьте за свой счет", - говорит она.
Напомним, ранее мы писали, что военный РФ пожаловался своему знакомому, что их подразделение доукомплектовываются дважды контуженными оккупантами.
К тому же, мы писали, что российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.