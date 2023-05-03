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Вернули пол тела. Россиянка рассказала о "вагнеровце", погибшем в Украине (перехват)

Новина українською →
Россия, Среда 03 мая 2023 18:49
Вернули пол тела. Россиянка рассказала о "вагнеровце", погибшем в Украине (перехват) Фото: россиянка рассказала о "вагнеровце", погибшем в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Женщина российского военнослужащего рассказала ему, что их знакомый "вагнеровец" погиб в боях в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

По ее словам, он отбывал наказание в месте лишения свободы, а затем его завербовали в ЧВК "Вагнера" с предложением заменить 15 лет лишения свободы на участие в боевых действиях на территории Украины.

"В конце ноября звонят сестре и говорят, что его полтела, а точнее только верхняя его часть, находится в морге в Санкт-Петербурге. И типа вот, забирайте, депортируйте, прячьте за свой счет", - говорит она.

Напомним, ранее мы писали, что военный РФ пожаловался своему знакомому, что их подразделение доукомплектовываются дважды контуженными оккупантами.

К тому же, мы писали, что российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.

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