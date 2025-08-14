Повернули 10 000 полонених: між Україною та РФ працює таємний канал обміну, - WSJ

Історія появи таємного каналу

Усе почалося ранньою весною 2022 року. Під час бою під Києвом бригадний генерал, заступник голови ГУР України Дмитро Усов знайшов у кишені вбитого російського офіцера мобільник.

Він зателефонував за одним із номерів, побачених у списку контактів, і відразу запропонував угоду: "Ваш офіцер мертвий... тіла ваших в обмін на тіла наших". Так зародився незвичайний канал обміну.

Усов і Зорін - ключові особистості

Усов використовував позивний "Стаєр" і рідко називав своє справжнє ім'я. Через два місяці після початку війни Усов встановив контакт із генерал-лейтенантом ГРУ Олександром Зоріним, який раніше обіймав ключові посади в Лівії та Сирії.

Усов зазначив, що Зорін "на голову вищий" за інших російських представників, з якими йому доводилося спілкуватися раніше.

Ця співпраця стала основою для систематичних обмінів полоненими. Їхні перші переговори призвели до виведення українських військових з "Азовсталі". На той момент там перебувало понад 2500 бійців.

Потім переговори проводили за участю посередників із Туреччини, Катару та Саудівської Аравії.

Україна і Росія розширили інфраструктуру обмінів

У Києві штаб ГУР координує роботу обміну: збирають сім'ї військовополонених, аналізують російські сайти і соцмережі, створюють базу даних щодо кожного полоненого, включно зі зростом, кольором очей і статусом за Червоним Хрестом.

Звільнені українські солдати іноді передавали списки товаришів, щоб прискорити обмін.

Результат роботи каналу

Обміни тривали і в умовах небезпечної логістики. WSJ приводить як приклад збиття російського літака Іл-76 із українськими полоненими. Іноді пропонувалися ризиковані схеми: обміняти засуджених колаборантів або навіть останки давно померлих російських шпигунів.

Проте секретний канал працює. За словами Усова, незважаючи на те, що сторони вороги, вони "встановили певний рівень комунікації" і діють чесно в питаннях обміну полоненими.

Унікальний приклад в історії

Військові історики зазначають: такий постійний обмін під час активної війни - феномен вкрай рідкісний. Наприклад, СРСР утримував німецьких військовополонених до середини 1950-х, США та Північний В'єтнам розпочали обмін лише 1973 року, а Іран та Ірак завершили звільнення полонених через десятиліття, за кілька днів до початку війни в Іраку 2003 року.