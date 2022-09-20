Повернення захоплених Росією земель Україні стане важливим кроком для переговорів, - Ердоган

"Коли ми говоримо про взаємну угоду, ми маємо на увазі саме це (Росія поверне захоплені території України, - ред.). Якщо в Україні буде встановлений мир, то, звичайно, повернення земель, які були захоплені, стане справді важливим. Це то, що очікується. Це те, чого ми хочемо. Пан Путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки. Землі, які були захоплені, будуть повернуті Україні", - заявив він.

Турецький лідер додав, що з 2014 року просить Путіна повернути Україні Крим.

"Ми просили його повернути Крим його законним власникам. Це водночас і наші нащадки, люди, які там живуть. Якби ви пішли на цей крок, якби ви могли залишити нас, ви звільнили б і кримських татар, і Україну. Це то, про що ми завжди говорили", - розповів Ердоган, додавши, що з того часу Росія не зробила жодного кроку вперед.

Нагадаємо, раніше Ердоган знову розкритикував Захід за нібито безініціативність у питанні завершення війни між Росією та Україною.

Крім того, раніше в Кремлі заявили, що поки що про зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не йдеться. Для цього нібито потрібний фундамент домовленості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.