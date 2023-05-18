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Повернення "вільної Білорусі" - це стратегічний пріоритет для Ради Європи, - Дуда

Новость на русском →
Четвер 18 травня 2023 01:02
Повернення "вільної Білорусі" - це стратегічний пріоритет для Ради Європи, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Польський лідер вважає повернення "вільної Білорусі" до європейської родини стратегічним завданням для Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Польщі Анджея Дуди у Раді Європи.

Під час загальних дебатів саміту Ради Європи Дуда нагадав про роль організації у підтримці громадянського суспільства та демократичних сил у Білорусі. Зокрема, про боротьбу за визволення всіх політичних ув'язнених, зокрема журналіста Анджея Почобута та лауреата Нобелівської премії миру Алеся Біляцького.

"Ми маємо посилити тиск на режим Лукашенка. Приєднання вільної Білорусі до нашої європейської родини має залишатися одним із стратегічних пріоритетів Ради Європи", - зазначив президент Польщі.

Він додав, що Рада Європи має працювати над тим, щоб прискорити прогрес на шляху країн Західних Балкан, України, Грузії та Молдови до Європейського Союзу.

Також під час саміту Ради Європи оголосили про створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.

Латвія під час головування в Раді Європи закликала країни-члени протягом наступних шести місяців підтримувати План дій зі стійкості та відновлення України .

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Білорусь Рада Європи Анджей Дуда
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