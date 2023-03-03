Повернення УПЛ 3-6 березня: повний розклад матчів шістнадцятого туру
Друге коло української Прем'єр-ліги 2022/23 у п'ятницю розпочнеться матчами 16-го туру. Його програма триватиме чотири дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
На 3 березня дирекція Прем'єр-ліги запланувала поєдинок середняків чемпіонату. До "Кривбаса" в гості завітав ковалівський "Колос". Зустріч розпочнеться о 13:00.
На суботу заплановані ще три матчі. Лідер першості – "Дніпро-1" – проекзаменує на виїзді "Олександрію", що претендує на місце в єврокубках. Старт поєдинку призначений на 12:00. На дві години пізніше розпочнуться ще дві зустрічі. У Рівному місцевий "Верес" прийме одеський "Чорноморець", а до столиці на матч із "Динамо" завітав петровський "Інгулець".
У неділю відбудуться три поєдинки. Полтавська "Ворскла" зустрінеться з колишньою командою Віктора Скрипника – луганською "Зорею" (13:00). Паралельно розпочнеться матч між харківським "Металістом" і львівським "Рухом". Натомість о 14:00 пролунає стартовий свисток у поєдинку харківського "Металіста 1925" і донецького "Шахтаря".
Закриють програму 16-го туру матчем у понеділок, 6 березня. У Львові на стадіоні СКІФ місцевий "Львів" прийме закарпатський "Минай". Старт зустрічі о 13:00. Усі поєдинки, крім матчів "Динамо" та "Металіста", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.
Перелік матчів 16-го туру Прем'єр-ліги:
- "Кривбас" – "Колос", 3 березня, 13:00
- "Олександрія" – "Дніпро-1", 4 березня, 12:00
- "Верес" – "Чорноморець", 4 березня, 14:00
- "Динамо" – "Інгулець", 4 березня, 14:00
- "Ворскла" – "Зоря", 5 березня, 13:00
- "Металіст" – "Рух", 5 березня, 13:00
- "Металіст 1925" – "Шахтар", 5 березня, 14:00
- "Львів" – "Минай", 6 березня, 13:00
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