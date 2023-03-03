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Возвращение УПЛ 3-6 марта: полное расписание матчей шестнадцатого тура

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Кривой Рог, Пятница 03 марта 2023 10:15
Возвращение УПЛ 3-6 марта: полное расписание матчей шестнадцатого тура Фото: Виталий Буяльский (слева) будет противостоять "Ингульцу" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Второй круг украинской Премьер-лиги 2022/23 в пятницу начнется матчами 16 тура. Его программа продлится четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

3 марта дирекция Премьер-лиги запланировала поединок середняков чемпионата. К "Кривбассу" в гости приехал ковалевский "Колос". Встреча начнется в 13:00.

На субботу запланированы еще три матча. Лидер первенства – "Днепр-1" – проэкзаменует на выезде "Александрию", претендующею на место в еврокубках. Старт поединка назначен на 12 часов. Двумя часами позже начнутся еще две встречи. В Ровно местный "Верес" примет одесский "Черноморец", а столицу на матч с "Динамо" посетил петровский "Ингулец".

В воскресенье состоятся три поединка. Полтавская "Ворскла" встретится с бывшей командой Виктора Скрипника – луганской "Зарей" (13:00). Параллельно начнется матч между харьковским "Металлистом" и львовским "Рухом". В 14:00 прозвучит стартовый свисток в поединке харьковского "Металлиста 1925" и донецкого "Шахтера".

Закроют программу 16 тура матчем в понедельник, 6 марта. Во Львове на стадионе СКИФ местный "Львов" примет закарпатский "Минай". Старт встречи в 13:00. Все поединки, кроме матчей "Динамо" и "Металлиста", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 16-го тура Премьер-лиги:

  • "Кривбасс" – "Колос", 3 марта, 13:00
  • "Александрия" – "Днепр-1", 4 марта, 12:00
  • "Верес" – "Черноморец", 4 марта, 14:00
  • "Динамо" – "Ингулец", 4 марта, 14:00
  • "Ворскла" – "Заря", 5 марта, 13:00
  • "Металлист" – "Рух", 5 марта, 13:00
  • "Металлист 1925" – "Шахтер", 5 марта, 14:00
  • "Львов" – "Минай", 6 марта, 13:00

Возвращение УПЛ 3-6 марта: полное расписание матчей шестнадцатого тура

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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