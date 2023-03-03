Возвращение УПЛ 3-6 марта: полное расписание матчей шестнадцатого тура

Второй круг украинской Премьер-лиги 2022/23 в пятницу начнется матчами 16 тура. Его программа продлится четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

3 марта дирекция Премьер-лиги запланировала поединок середняков чемпионата. К "Кривбассу" в гости приехал ковалевский "Колос". Встреча начнется в 13:00.

На субботу запланированы еще три матча. Лидер первенства – "Днепр-1" – проэкзаменует на выезде "Александрию", претендующею на место в еврокубках. Старт поединка назначен на 12 часов. Двумя часами позже начнутся еще две встречи. В Ровно местный "Верес" примет одесский "Черноморец", а столицу на матч с "Динамо" посетил петровский "Ингулец".

В воскресенье состоятся три поединка. Полтавская "Ворскла" встретится с бывшей командой Виктора Скрипника – луганской "Зарей" (13:00). Параллельно начнется матч между харьковским "Металлистом" и львовским "Рухом". В 14:00 прозвучит стартовый свисток в поединке харьковского "Металлиста 1925" и донецкого "Шахтера".

Закроют программу 16 тура матчем в понедельник, 6 марта. Во Львове на стадионе СКИФ местный "Львов" примет закарпатский "Минай". Старт встречи в 13:00. Все поединки, кроме матчей "Динамо" и "Металлиста", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 16-го тура Премьер-лиги: