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Продовження УПЛ 28-29 жовтня: повний розклад матчів дванадцятого туру

Фото: "Динамо" гостюватиме в Ковалівці (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Найвищий дивізіон чемпіонату України відновить змагання у суботу чотирма поєдинками. Програма туру триватиме всього два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відкриють тур в обідню пору представники Дніпропетровщини – криворізький "Кривбас" прийме "Дніпро-1". Стартовий свисток прозвучить о 13:00.

На дві години пізніше в Ковалівці зустрінуться "Колос" і київське "Динамо". Натомість о 16-й годині розпочнеться протистояння луганської "Зорі" та "Полісся" з Житомира. Поєдинок у Львові між "Рухом" та гостями з Олександрії стартуватиме о 18:00.

У неділю відразу два матчі запланували на 13:00. На Закарпатті "Минай" у поєдинку аутсайдерів прийме "Верес" із Рівного. Тим часом черкаський ЛНЗ зустрінеться зі столичною "Оболонню". Натомість о 17-й годині полтавська "Ворскла" протистоятиме "Металісту 1925" із Харкова. Матч одеського "Чорноморця" і "Шахтаря" з Донецька перенесли.

Домашні поєдинки "Колоса", ЛНЗ і "Ворскли" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Кривбаса" транслюватимуть в YouTube, поєдинки "Руха" і "Миная" – на "Суспільне Спорт", а матч "Зорі" покаже телеканал "2+2".

Перелік матчів 12-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Кривбас" – "Дніпро-1", 28 жовтня, 13:00
  • "Колос" – "Динамо", 28 жовтня, 15:00
  • "Зоря" – "Полісся", 28 жовтня, 16:00
  • "Рух" – "Олександрія", 28 жовтня, 18:00
  • "Минай" – "Верес", 29 жовтня, 13:00
  • ЛНЗ – "Оболонь", 29 жовтня, 13:00
  • "Ворскла" – "Металіст 1925", 29 жовтня, 15:00

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів від УЄФА.

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