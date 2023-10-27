Продовження УПЛ 28-29 жовтня: повний розклад матчів дванадцятого туру

Відкриють тур в обідню пору представники Дніпропетровщини – криворізький "Кривбас" прийме "Дніпро-1". Стартовий свисток прозвучить о 13:00.

На дві години пізніше в Ковалівці зустрінуться "Колос" і київське "Динамо". Натомість о 16-й годині розпочнеться протистояння луганської "Зорі" та "Полісся" з Житомира. Поєдинок у Львові між "Рухом" та гостями з Олександрії стартуватиме о 18:00.

У неділю відразу два матчі запланували на 13:00. На Закарпатті "Минай" у поєдинку аутсайдерів прийме "Верес" із Рівного. Тим часом черкаський ЛНЗ зустрінеться зі столичною "Оболонню". Натомість о 17-й годині полтавська "Ворскла" протистоятиме "Металісту 1925" із Харкова. Матч одеського "Чорноморця" і "Шахтаря" з Донецька перенесли.

Домашні поєдинки "Колоса", ЛНЗ і "Ворскли" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Кривбаса" транслюватимуть в YouTube, поєдинки "Руха" і "Миная" – на "Суспільне Спорт", а матч "Зорі" покаже телеканал "2+2".

Перелік матчів 12-го туру Прем'єр-ліги: