Повернення УПЛ 24-27 листопада: повний розклад матчів п'ятнадцятого туру

Українська Прем'єр-ліга розпочне фінальний тур першого кола сезону 2023/24 одним поєдинком у п'ятницю. Програма туру розтягнеться на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Відкриватимуть тур у Львові. На "Арені Львів" донецький "Шахтар" прийме "Полісся" з Житомира. Старт зустрічі призначений на 19:00.

У суботу першими на полі з'являться закарпатський "Минай" і "Кривбас" із Кривого Рогу (13:00). На дві години пізніше розпочнеться поєдинок між рівненським "Вересом" і "Металістом 1925" із Харкова. О 17-й годині полтавська "Ворскла" зустрінеться з черкаським ЛНЗ.

Два недільні матчі розпочнуться о 15:00. До київського "Динамо" в гості приїде "Рух" зі Львова. Тим часом "Олександрія" на домашній арені прийме столичну "Оболонь". У понеділок же "Дніпро-1" протистоятиме "Чорноморцю" з Одеси (17:00).

Домашні поєдинки "Шахтаря", "Ворскли" та "Олександрії" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матчі "Миная" і "Вереса" транслюватимуть в YouTube, протистояння "Динамо" та "Руха" покаже телеканал "2+2" а поєдинок "Дніпра-1" – УНІАН.

Перелік матчів 15-го туру Прем'єр-ліги: