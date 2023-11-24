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Повернення УПЛ 24-27 листопада: повний розклад матчів п'ятнадцятого туру

Львів, П'ятниця 24 листопада 2023 10:15
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Повернення УПЛ 24-27 листопада: повний розклад матчів п'ятнадцятого туру Фото: Столичний гранд матиме змогу скоротити відставання від львів'ян (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга розпочне фінальний тур першого кола сезону 2023/24 одним поєдинком у п'ятницю. Програма туру розтягнеться на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відкриватимуть тур у Львові. На "Арені Львів" донецький "Шахтар" прийме "Полісся" з Житомира. Старт зустрічі призначений на 19:00.

У суботу першими на полі з'являться закарпатський "Минай" і "Кривбас" із Кривого Рогу (13:00). На дві години пізніше розпочнеться поєдинок між рівненським "Вересом" і "Металістом 1925" із Харкова. О 17-й годині полтавська "Ворскла" зустрінеться з черкаським ЛНЗ.

Два недільні матчі розпочнуться о 15:00. До київського "Динамо" в гості приїде "Рух" зі Львова. Тим часом "Олександрія" на домашній арені прийме столичну "Оболонь". У понеділок же "Дніпро-1" протистоятиме "Чорноморцю" з Одеси (17:00).

Домашні поєдинки "Шахтаря", "Ворскли" та "Олександрії" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матчі "Миная" і "Вереса" транслюватимуть в YouTube, протистояння "Динамо" та "Руха" покаже телеканал "2+2" а поєдинок "Дніпра-1" – УНІАН.

Перелік матчів 15-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Шахтар" – "Полісся", 24 листопада, 19:00
  • "Минай" – "Кривбас", 25 листопада, 13:00
  • "Верес" – "Металіст 1925", 25 листопада, 15:00
  • "Ворскла" – ЛНЗ, 25 листопада, 17:00
  • "Динамо" – "Рух", 26 листопада, 15:00
  • "Олександрія" – "Оболонь", 26 листопада, 15:00
  • "Дніпро-1" – "Чорноморець", 27 листопада, 17:00

Повернення УПЛ 24-27 листопада: повний розклад матчів п'ятнадцятого туру

До слова, київське "Динамо" очолило світовий рейтинг ігрового часу власних вихованців.

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