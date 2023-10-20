Повернення УПЛ 20-22 жовтня: повний розклад матчів одинадцятого туру

Старт 11-й тур візьме в столиці, де місцева "Оболонь" прийме "Зорю" з Луганська о 17:00. Натомість о 19-й годині розпочнеться матч харківського "Металіста 1925" та "Кривбаса" з Кривого Рогу на околицях Києва.

У суботу першими на полі зійдуться одеський "Чорноморець" і закарпатський "Минай" (15:00). На дві години пізніше пролунає стартовий свисток у протистоянні "Шахтаря" з Донецька та черкаського ЛНЗ. Згодом "Олександрія" прийме ковалівський "Колос" (19:00).

У неділю в обідню пору розпочнеться матч "Вереса" з Рівного та львівського "Руха" (13:00). Натомість о 15-й годині полтавська "Ворскла" зустрінеться з "Поліссям" із Житомира. Центральний поєдинок туру призначений на 17:00 – київське "Динамо" прийме "Дніпро-1".

Домашні поєдинки "Оболоні", "Металіста 1925", "Чорноморця", "Шахтаря" і "Ворскли" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Вереса" транслюватимуть в YouTube, а "Динамо" – на телеканалі "2+2".

Перелік матчів 11-го туру Прем'єр-ліги:

"Оболонь" – "Зоря", 20 жовтня, 17:00

"Металіст 1925" – "Кривбас", 20 жовтня, 19:00

"Чорноморець" – "Минай", 21 жовтня, 15:00

"Шахтар" – ЛНЗ, 21 жовтня, 17:00

"Олександрія" – "Колос", 21 жовтня, 19:00

"Верес" – "Рух", 22 жовтня, 13:00

"Ворскла" – "Полісся", 22 жовтня, 15:00

"Динамо" – "Дніпро-1", 22 жовтня, 17:00

Раніше Даріо Срна провів перше тренування на чолі "Шахтаря". Балканець намагався зарядити "гірників" на нові подвиги. Ефект від мотиваційної промови в. о. керманича команди повинен проявитися на "Арені Львів" 21 жовтня.