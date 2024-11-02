ua en ru
Сб, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження УПЛ 2-4 листопада: повний розклад матчів дванадцятого туру

Львів, Субота 02 листопада 2024 10:15
UA EN RU
Продовження УПЛ 2-4 листопада: повний розклад матчів дванадцятого туру Фото: Владислав Кабаєв протистоятиме "козакам" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Осіння частину сезону 2024/25 української Прем'єр-ліги продовжиться двома поєдинками в суботу. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відриють тур у Львові в суботу. Там "Карпати" приймуть київський "Лівий Берег" о 15:30. Натомість о 18-й годині донецький "Шахтар" зустрінеться з одеським "Чорноморцем".

Три матчі заплановані на неділю. "Ворскла" з Полтави протистоятиме ковалівському "Колосу" (13:00). Центральний поєдинок туру прийме Кіровоградщина – "Олександрія" о 15:30 зустрінеться з житомирським "Поліссям". Київське "Динамо" проекзаменує "Інгулець" з Петрова о 18-й годині.

У понеділок відбудуться три матчі. Столична "Оболонь" прийме "Верес" із Рівного в 13:00. Пізніше криворізький "Кривбас" зустрінеться з "Рухом" зі Львова (15:30). О 18-й годині луганська "Зоря" протистоятиме черкаському ЛНЗ.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 12-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Карпати"– "Лівий Берег", 2 листопада, 15:30
  • "Шахтар" – "Чорноморець", 2 листопада, 18:00
  • "Ворскла" – "Колос", 3 листопада, 13:00
  • "Олександрія" – "Полісся", 3 листопада, 15:30
  • "Динамо" – "Інгулець", 3 листопада, 18:00
  • "Оболонь" – "Верес", 4 листопада, 13:00
  • "Кривбас" – "Рух", 4 листопада, 15:30
  • "Зоря" – ЛНЗ, 4 листопада, 18:00

Продовження УПЛ 2-4 листопада: повний розклад матчів дванадцятого туру

До слова, раніше УПЛ нагородила "Кривбас" призами туру за перемогу над ЛНЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Ворскла Динамо Чемпіонат України Зоря Оболонь УПЛ Шахтар Черноморец Александрия ФК Карпаты
NEWS
Ракетний обстріл Харкова: кількість поранених знову зросла, розбір завалів завершено
Ракетний обстріл Харкова: кількість поранених знову зросла, розбір завалів завершено
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті