Продовження УПЛ 2-4 листопада: повний розклад матчів дванадцятого туру

Осіння частину сезону 2024/25 української Прем'єр-ліги продовжиться двома поєдинками в суботу. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Відриють тур у Львові в суботу. Там "Карпати" приймуть київський "Лівий Берег" о 15:30. Натомість о 18-й годині донецький "Шахтар" зустрінеться з одеським "Чорноморцем".

Три матчі заплановані на неділю. "Ворскла" з Полтави протистоятиме ковалівському "Колосу" (13:00). Центральний поєдинок туру прийме Кіровоградщина – "Олександрія" о 15:30 зустрінеться з житомирським "Поліссям". Київське "Динамо" проекзаменує "Інгулець" з Петрова о 18-й годині.

У понеділок відбудуться три матчі. Столична "Оболонь" прийме "Верес" із Рівного в 13:00. Пізніше криворізький "Кривбас" зустрінеться з "Рухом" зі Львова (15:30). О 18-й годині луганська "Зоря" протистоятиме черкаському ЛНЗ.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 12-го туру Прем'єр-ліги: