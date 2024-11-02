Продолжение УПЛ 2-4 ноября: полное расписание матчей двенадцатого тура

Осенняя часть сезона 2024/25 украинской Премьер-лиги продолжится двумя поединками в субботу. Его программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Откроют тур во Львове в субботу. Там "Карпаты" примут киевский "Левый Берег" в 15.30. В свою очередь в 18 часов донецкий "Шахтер" встретится с одесским "Черноморцем".

Три матча запланированы на воскресенье. "Ворскла" из Полтавы будет противостоять ковалевскому "Колосу" (13:00). Центральный поединок тура примет Кировоградская область – "Александрия" в 15.30 встретится с житомирским "Полесьям". Киевское "Динамо" проэкзаменует "Ингулец" из Петрового в 18 часов.

В понедельник состоятся три матча. Столичная "Оболонь" примет "Верес" из Ровно в 13:00. Позже криворожский "Кривбасс" встретится с "Рухом" со Львова (15:30). В 18 часов луганская "Заря" будет противостоять черкасскому ЛНЗ.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 12-го тура Премьер-лиги: