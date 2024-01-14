Повернення Трампа є загорозою для ЄС, - голова Європейського центрального банку

Лагард згадала про діяльність Дональда Трампа на посаді президента США в період 2017-2021 років.

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Вибори у США

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - колишній президент США Дональд Трамп.

Наразі відомо про те, що процедуру виключення Трампа з виборчих списків президентських виборів через низку справ ініціювали в 34 штатах.