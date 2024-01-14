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Повернення Трампа є загорозою для ЄС, - голова Європейського центрального банку

Фото: голова Європейського центрального банку Крістін Лагард (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Потенційна перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки становить очевидну загрозу для Європи.

Про це заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю телеканалу France 2.

Лагард згадала про діяльність Дональда Трампа на посаді президента США в період 2017-2021 років. 

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Вибори у США

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - колишній президент США Дональд Трамп.

Наразі відомо про те, що процедуру виключення Трампа з виборчих списків президентських виборів через низку справ ініціювали в 34 штатах.

 

 

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Дональд ТрампЕЦБКристин Лагард