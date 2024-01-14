Возвращение Трампа является угрозой для ЕС, - глава Европейского центрального банка

Потенциальная победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки представляет очевидную угрозу для Европы.
Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью телеканалу France 2.
Лагард упомянула о деятельности Дональда Трампа в должности президента США в период 2017-2021 годов.
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Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев – бывший президент США Дональд Трамп.
Пока известно о том, что процедуру исключения Трампа из избирательных списков президентских выборов из-за ряда дел инициировали в 34 штатах.
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