Возвращение Трампа является угрозой для ЕС, - глава Европейского центрального банка

Лагард упомянула о деятельности Дональда Трампа в должности президента США в период 2017-2021 годов.

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Выборы в США

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев – бывший президент США Дональд Трамп.

Пока известно о том, что процедуру исключения Трампа из избирательных списков президентских выборов из-за ряда дел инициировали в 34 штатах.