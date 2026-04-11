Повернення до старих прайс-кепів: чи загрожує Україні дефіцит електроенергії?

За даними джерел, у Регуляторі готували нове рішення щодо підвищення прайс-кепів, однак воно так і не було винесене на розгляд.

"Документ про нове підвищення граничних цін готували, але він так і не дійшов до розгляду", - зазначають журналісти.

Причини цього залишаються невідомими - йдеться або про технічну помилку, або про свідоме затягування процесу. Водночас експерти ставлять під сумнів незалежність Регулятора у питаннях цінової політики.

"Роками в нас ретельно формувався міф, що НКРЕКП - незалежний орган… Однак це неправда", - заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

У матеріалі наголошується, що рішення щодо прайс-кепів безпосередньо впливає на можливості імпорту електроенергії та стабільність енергосистеми, тому їхня своєчасність і обґрунтованість є критично важливими для ринку.