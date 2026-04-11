Повернення до старих прайс-кепів: чи загрожує Україні дефіцит електроенергії?

16:01 11.04.2026 Сб
2 хв
НКРЕКП не продовжив дію підвищених прайс-кепів, що не відповідає реальній ситуації в енергосистемі
aimg Юлія Бойко
НКРЕКП не продовжив дію підвищених прайс-кепів (фото: Getty Images)

Національний енергорегулятор не продовжив дію підвищених прайс-кепів, попри потребу ринку в умовах дефіциту електроенергії.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться у матеріалі LB.ua з посиланням на експертів та урядові джерела.

Читайте також: Плюс 2 ГВт імпорту: як прайс-кепи стали "інструментом виживання" для енергосистеми

За даними джерел, у Регуляторі готували нове рішення щодо підвищення прайс-кепів, однак воно так і не було винесене на розгляд.

"Документ про нове підвищення граничних цін готували, але він так і не дійшов до розгляду", - зазначають журналісти.

Причини цього залишаються невідомими - йдеться або про технічну помилку, або про свідоме затягування процесу. Водночас експерти ставлять під сумнів незалежність Регулятора у питаннях цінової політики.

"Роками в нас ретельно формувався міф, що НКРЕКП - незалежний орган… Однак це неправда", - заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

У матеріалі наголошується, що рішення щодо прайс-кепів безпосередньо впливає на можливості імпорту електроенергії та стабільність енергосистеми, тому їхня своєчасність і обґрунтованість є критично важливими для ринку.

Прайс-кепи в Україні

Нагадаємо, НКРЕКП підвищувала прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026. За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту.

Проте рішення Регулятора про підвищення прайс-кепів було тимчасовим, і відповідно до постанови НКРЕКП, з 31 березня вони повернулися на попередній рівень і були знижені, хоча ситуація в енергосистемі залишалася складною.

