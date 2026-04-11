Возвращение к старым прайс-кэпам: грозит ли Украине дефицит электроэнергии?

Национальный энергорегулятор не продлил действие повышенных прайс-кепов, несмотря на потребность рынка в условиях дефицита электроэнергии.
Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в материале LB.ua со ссылкой на экспертов и правительственные источники.
По данным источников, в Регуляторе готовили новое решение о повышении прайс-кепов, однако оно так и не было вынесено на рассмотрение.
"Документ о новом повышении предельных цен готовили, но он так и не дошел до рассмотрения", - отмечают журналисты.
Причины этого остаются неизвестными - речь идет либо о технической ошибке, либо о сознательном затягивании процесса. В то же время эксперты ставят под сомнение независимость Регулятора в вопросах ценовой политики.
"Годами у нас тщательно формировался миф, что НКРЭКУ - независимый орган... Однако это неправда", - заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
В материале отмечается, что решение по прайс-кэпам непосредственно влияет на возможности импорта электроэнергии и стабильность энергосистемы, поэтому их своевременность и обоснованность являются критически важными для рынка.
Напомним, НКРЭКУ повышала прайс-кэпы (предельные цены) на краткосрочных сегментах рынка в январе 2026 года. По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита.
Однако решение Регулятора о повышении прайс-кэпов было временным, и в соответствии с постановлением НКРЭКУ, с 31 марта они вернулись на прежний уровень и были снижены, хотя ситуация в энергосистеме оставалась сложной.