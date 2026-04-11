Возвращение к старым прайс-кэпам: грозит ли Украине дефицит электроэнергии?

По данным источников, в Регуляторе готовили новое решение о повышении прайс-кепов, однако оно так и не было вынесено на рассмотрение.

"Документ о новом повышении предельных цен готовили, но он так и не дошел до рассмотрения", - отмечают журналисты.

Причины этого остаются неизвестными - речь идет либо о технической ошибке, либо о сознательном затягивании процесса. В то же время эксперты ставят под сомнение независимость Регулятора в вопросах ценовой политики.

"Годами у нас тщательно формировался миф, что НКРЭКУ - независимый орган... Однако это неправда", - заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В материале отмечается, что решение по прайс-кэпам непосредственно влияет на возможности импорта электроэнергии и стабильность энергосистемы, поэтому их своевременность и обоснованность являются критически важными для рынка.